Глава Федерации хоккея Латвии обеспокоен неготовностью ледовых площадок к ЧМ-2021 в Риге

РИГА, 14 апреля. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис выразил обеспокоенность в связи с недостаточной готовностью инфраструктуры к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Он также возмутился тем, что игроки латвийской сборной до ответственного турнира не получат прививки от коронавируса, поэтому им придется столкнуться с риском для здоровья.

Прибытие команд в Ригу на чемпионат мира по хоккею запланировано на 16 мая

"Времени нет, все работают в усиленном режиме. Нужно надеяться, что все получится. Больше всего волнует инфраструктура. Вторая арена и тренировочный холл должны быть готовы в срок", - передает его слова в среду местный портал DELFI.

По его словам, наибольшую обеспокоенность вызывает ледовый холл стадиона "Даугава", который послужит тренировочной ареной. "Нас беспокоит ситуация вокруг "Даугавы", потому что ее нужно было сдать в эксплуатацию 17 марта. В настоящее время мы не видим, чтобы там был лед. Нам каждую неделю обещают, что лед вот-вот начнут заливать, но холл до сих пор не сдан в эксплуатацию", - отметил он.

Не готова к мировому первенству и арена "Олимпийский спортивный центр". "Работы в "Олимпийском спортивном центре" начались более недели назад. Надеемся, что там все справятся со своими обязанностями", - подчеркнул он.

Калвитис также не стал скрывать своего недовольства по поводу того, что правительство Латвии не нашло возможности вакцинировать игроков и тренеров национальной сборной от коронавируса. "Мы подали заявку на вакцины вовремя. Согласно нашему плану, их должны были сделать в начале марта, чтобы хоккеисты получили обе дозы перед нагрузками. Вакцины нам не предоставили", - добавил президент федерации.

"Теперь каждый игрок будет представлять собой риск для команды. Будем надеяться, что мы сможем защитить наших игроков от [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19", - подытожил Калвитис.