Стукалов: для Газизова важно, чтобы "Уфа" набрала очки, а не насолила "Спартаку"

ТАСС, 14 апреля. Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов в первую очередь хочет, чтобы команда набрала очки в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком". Такое мнение высказал главный тренер уфимского клуба Алексей Стукалов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Газизову 52 года, он занимал пост генерального директора "Уфы" с 2012 по 2020 год, затем его назначили в "Спартак" на ту же должность. 8 декабря он покинул московский клуб, а 16 марта вернулся в "Уфу".

"Мы не обсуждали это [противостояние гендиректора "Уфы" и владельца "Спартака" Леонида Федуна] с Газизовым. Он человек дипломатичный, - сказал Стукалов. - Для него важно, чтобы "Уфа" набрала очки, а не насолила "Спартаку". Мне никто про эту подоплеку не говорил. Для нас самое главное - решить задачу, сохранить прописку в РПЛ".

"Уфа" сыграет на выезде против "Спартака" 18 апреля. Матч начнется в 19:00 мск. "Уфа" с 17 очками в 25 матчах занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак идет вторым, имея в активе 47 очков.