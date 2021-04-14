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Футбол в России

Тренер "Уфы" Стукалов допустил, что клубу удастся воспитать футболистов уровня Зинченко

Игрок выступал за уфимский клуб с 2015 по 2016 год

ТАСС, 14 апреля. Футбольный клуб "Уфа" способен воспитать игроков уровня защитника английского "Манчестер Сити" Александра Зинченко. Такое мнение высказал главный тренер уфимской команды Алексей Стукалов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Зинченко выступал за "Уфу" с 2015 по 2016 год. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера защитника в "Манчестер Сити" составила €4 млн.

"Уфа" ассоциируется с развитием не только футболистов, но и тренеров, - сказал Стукалов. - Так что все может быть, ничего не стоит исключать. Были Зинченко, [Даниил] Фомин. Это серьезные игроки, прошедшие через структуру "Уфы". Возможно, такие же исполнители появятся и в нашей команде. В клубе созданы все условия для воспитания и прогресса ребят".

"Уфа" с 17 очками в 25 матчах занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре команда 18 апреля сыграет на выезде против московского "Спартака".

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