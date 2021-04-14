Тренеры решили сократить число российских гимнастов на чемпионате Европы до четырех

"Сборная России по спортивной гимнастике вылетит на чемпионат Европы 17 апреля. По решению тренерского совета, в турнире примут участие четыре мужчины и четыре женщины. У ребят едут Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Александр Карцев, у девушек - Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова и Елена Герасимова", - сказала Родионенко.

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по спортивной гимнастике определился с окончательным составом на чемпионат Европы в швейцарском Базеле, который пройдет с 21 по 25 апреля. Как сообщила ТАСС старший тренер Валентина Родионенко, состав мужской команды сокращен с шести до четырех гимнастов.

Мужская сборная России имела право заявить на чемпионат Европы шестерых спортсменов. В предварительном составе на турнир кроме Нагорного, Далалояна, Белявского и Карцева были также Денис Аблязин и Никита Игнатьев.

"Мы планируем в Базеле опробовать тех ребят, которые являются основными кандидатами на участие в Олимпийских играх в Токио. На Олимпиаде нам нужны многоборцы. Если бы мы отправили в Базель шестерых, то за медали в многоборье могли бороться только два человека, а остальные бы выступали на отдельных снарядах. А нам очень важно сейчас проверить многоборцев, так как за полтора года это первый серьезный официальный старт", - заметила Родионенко.

"Мы согласились с предложением главного тренера сборной [Андрея Родионенко] сократить число заявленных участников мужского турнира до четырех. В Базель едет основной состав будущей олимпийской сборной, и для каждого из этих ребят сейчас крайне важна соревновательная практика в многоборье", - сказал ТАСС президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

В мужском командном турнире Игр в Токио могут выступать четыре спортсмена от одной страны (на Олимпиаде 2016 года в Бразилии было пять). В финале будут выступать три человека от страны на каждом из шести снарядов, и результаты всех троих гимнастов пойдут в зачет.

Как пройдет отбор в Токио

Родионенко напомнила, что у мужской команды России есть еще две личные лицензии. "На них претендуют те же Аблязин, Игнатьев, Кирилл Прокопьев, Владислав Поляшов. Двое отобравшихся будут бороться за медали на отдельных снарядах, отбор пройдет на июньском Кубке России в Новосибирске. Если возникнут какие-то вопросы по составу на командный олимпийский турнир, то по итогам того же кубка страны теоретически возможны какие-то изменения", - добавила собеседница ТАСС.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.