Инспекторы допинг-контроля РУСАДА взяли в марте у спортсменов более 700 проб

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в марте взяли у спортсменов 701 пробу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В марте 2021 года было собрана 701 проба, из которых 679 - за счет средств субсидии, 11 - на основе заключенных контрактов и 11 - по заказу других тестирующих организаций", - сказал представитель пресс-службы.

В первый месяц года РУСАДА взяло у спортсменов 608 допинг-проб, в феврале - 705.

За 2020 год было отобрано 8 294 пробы, из которых 650 - в декабре. 1 декабря исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов сообщил ТАСС, что за 11 предыдущих месяцев агентство отобрало 7 644 пробы и досрочно выполнило годовой план допинг-тестирования (7 500).