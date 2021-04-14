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Фигурное катание

Фигуристка Трусова рассказала, что книга о ней стала бестселлером в Японии

Книга заняла первое место в четырех категориях
Александра Трусова Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Александра Трусова
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 14 апреля. Книга о российской фигуристке Александре Трусовой "Девочка, победившая гравитацию" стала бестселлером в Японии. Об этом бронзовый призер чемпионата мира 2021 года рассказала на своей странице в Instagram.

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Книга заняла первое место в четырех категориях. Ее автором является Елена Зотова.

"Я счастлива, что так много людей во всем мире заинтересовалось моей книгой. Особенно приятно, что книга стала бестселлером в стране фигурного катания, Японии. Поверьте, это большая честь для меня", - написала Трусова.

16-летняя Трусова - подопечная двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Помимо медали чемпионата мира, в ее активе бронзовые награды первенства Европы и финала серии Гран-при.

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