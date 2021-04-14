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Футбол в России

Главный тренер "Уфы" Стукалов рассказал, что ориентируется на Гвардиолу и Нагельсмана

Алексей Стукалов был назначен на пост главного тренера уфимского клуба 9 апреля

ТАСС, 14 апреля. Возглавивший футбольный клуб "Уфа" Алексей Стукалов ориентируется на главных тренеров германского "Лейпцига" и английского "Манчестер Сити" Юлиана Нагельсмана и Хосепа Гвардиолу. Комментарий специалиста приводит газета "Спорт-Экспресс".

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"Нагельсман и Гвардиола являются моим ориентиром. Еще нравится работа тренера "Сассуоло" Роберто Де Дзерби, - сказал Стукалов. - Если брать отечественных специалистов, конечно, мой отец - Борис Стукалов (бывший тренер молодежной сборной России - прим. ТАСС). Также отмечу Курбана Бердыева".

9 апреля Стукалов был назначен на пост главного тренера уфимского клуба. Ранее специалист возглавлял московский "Велес", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

"Уфа" с 17 очками в 25 матчах занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре команда 18 апреля сыграет на выезде против московского "Спартака".

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