Рублев вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло

ТАСС, 14 апреля. Россиянин Андрей Рублев обыграл итальянца Сальваторе Карузо в матче второго круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 7 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Рублева. В следующем круге россиянин сыграет с победителем матча между американцем Томми Полом и испанцем Роберто Баутистой-Агутом.

23-летний Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. В его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема - на Открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021).

Карузо 28 лет, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытых чемпионатов Франции (2019) и США (2020).

Турнир в Монте-Карло проходит с 1897 года, соревнования проводятся на грунте. Действующим победителем является итальянец Фабио Фоньини, выигравший турнир 2019 года. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Турнир завершится 18 апреля, его призовой фонд составляет $2,5 млн.