Более 550 млн рублей было направлено на строительство футбольного центра в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Строительство нового футбольного центра от "Уральской футбольной академии" в Екатеринбурге потребовало более 552 млн рублей. Сейчас строительство находится на завершающей стадии, сообщил ТАСС директор "Уральской футбольной академии" Евгений Нохрин.

"Общая сметная стоимость объекта "Строительство спортивного футбольного центра государственного автономного учреждения Свердловской области "Уральская футбольная академия" составляет 552,9 млн рублей. Средства выделены из бюджета Свердловской области", - сказал он.

Нохрин добавил, что сейчас на спортивном объекте производится монтаж фасада, ведутся отделочные и пуско-наладочные работы, устанавливается оборудование.

Ранее президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов сообщал, что центр будет предназначен для подготовки молодых футболистов из разных регионов страны.

"Уральская футбольная академия" - это единственный в Свердловской области многофункциональный спортивный комплекс, направленный на развитие футбола. В 2018 году в академии была открыта спортивная школа, в 2019 открылись физкультурно-оздоровительные группы по футболу для детей от 4 до 11 лет.