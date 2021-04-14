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Допинг в спорте

РУСАДА в марте открыло пять дел о возможных нарушениях антидопинговых правил

За 12 месяцев 2020 года Российское антидопинговое агентство выявило 108 возможных нарушений
Здание РУСАДА Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание РУСАДА
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) открыло в марте пять дел о возможных нарушениях антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В марте 2021 года отделом по обработке результатов было открыто пять дел о возможном нарушении антидопинговых правил", - сказал представитель пресс-службы.

В январе РУСАДА открыло четыре дела о возможных нарушениях антидопинговых правил, в феврале - ни одного.

За 12 месяцев 2020 года Российское антидопинговое агентство выявило 108 возможных нарушений. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, фамилии нарушителей могут быть обнародованы только после окончания расследования.

В 2019 году РУСАДА выявило 202 случая возможных нарушений спортсменами антидопинговых правил, в 2018-м - 146. В 2017 году, когда РУСАДА не имело статуса соответствия, его сотрудниками было выявлено 59 случаев возможных нарушений.

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