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Допинг в спорте

РУСАДА в марте не смогло проверить на допинг 19 спортсменов, оказавшихся вне доступа

В 2020 году было выявлено 192 подобных нарушения

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в марте зафиксировали 19 нарушений спортсменами правил доступности для тестирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

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"В марте 2021 года было зафиксировано 19 нарушений правил доступности для тестирования", - отметили в пресс-службе. Всего за три месяца было отмечено 39 подобных нарушений (12 - в январе, 8 - в феврале).

В 2020 году было выявлено 192 подобных нарушения, в 2019-м - 312. В 2018 году была закончена обработка 349 нарушений правил доступности для тестирования, при этом 84 случая не были признаны таковыми. В 2017 году было выявлено 173 нарушения (150 признаны).

В настоящее время дисквалификации за нарушение правил доступности отбывают 11 российских спортсменов. В их числе биатлонистка Маргарита Васильева и олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров.

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