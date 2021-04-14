Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении футбольного клуба "Тамбов"

ТАМБОВ, 14 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Тамбовской области ввел процедуру наблюдения в отношении футбольного клуба "Тамбов", размер кредиторской задолженности которого составляет более 536,8 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщила руководитель секретариата председателя Арбитражного суда Тамбовской области Елена Китаева.

"До 10 августа в отношении футбольного клуба "Тамбов" введено наблюдение, временным управляющим назначена Никитина Марина Сергеевна из ассоциация арбитражных управляющих "Паритет", - сказала она.

В декабре 2020 года следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора "Тамбова" Ольги Коноваловой из-за долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками. Размер задолженности на тот момент превысил 150 млн рублей. В конце января 2021 года руководство клуба подало иск в арбитражный суд о признании организации банкротом. 4 марта заявление было принято к производству.