Черчесов рассказал, что сборная России по футболу начнет подготовку к Евро 20 мая

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Сборная России по футболу 20 мая начнет подготовку к чемпионату Европы по намеченной программе. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба сборной России.

Сборная России по футболу в июне проведет товарищеские матчи с командами Польши и Болгарии

"В целом планируем начать подготовку к Евро 20 мая по намеченной программе, - сказал Черчесов. - Наши менеджеры находятся в тесном контакте с УЕФА [Союзом европейских футбольных ассоциаций], если получим какие-либо новые вводные, будем оперативно реагировать и вносить изменения в план подготовки".

Ранее стало известно, что сборная России перед чемпионатом Европы проведет товарищеские матчи против сборных Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Сборная России будет играть в группе B, соперниками россиян станут команды Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).