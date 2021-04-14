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Массовый спорт

Исинбаева: студенческий спорт в России развивается колоссальными темпами

Всероссийский фестиваль студенческого спорта "АССК. Фест" пройдет в Казани с 18 по 22 мая
Елена Исинбаева Виталий Невар/ТАСС
Описание
Елена Исинбаева
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Развитие студенческого спорта в Российской Федерации идет колоссальными темпами при поддержке властей. Об этом журналистам рассказала двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, председатель Ассоциации студенческих спортивных клубов России (АССК России) Елена Исинбаева.

Всероссийский фестиваль студенческого спорта "АССК. Фест" пройдет в Казани с 18 по 22 мая в Деревне Универсиады и объединит более 2 тыс. студентов российских вузов и ссузов.

"В Казани выстроена отличная логистика, наследие Универсиады работает, и мы рады это использовать на благо фестиваля, - сказала Исинбаева. - Я бы разделяла массовый и студенческий спорт. Если говорить о развитии студенческого спорта, то мы видим колоссальное развитие, не без поддержки наших властей, разумеется".

"Студенческий спорт в России развивается - за год АССК охватывает около 50 тысяч студентов. И мы ратуем за то, чтобы студенческий спорт был доступен", - добавила Исинбаева.

Фестиваль станет площадкой спортивных достижений, новых знаний и новых идей в сфере студенческого спорта. В его рамках предусмотрены суперфинал чемпионата АССК России, очный этап образовательного проекта "АССК. pro", финал Всероссийского клубного турнира "Восток vs Запад", забег АССК России на 5 км, финал конкурса "Битва болельщиков", кибертурнир, семинар-совещание "Студенческий спорт в ПОО", а также грантовый конкурс Росмолодежи и деловая программа.

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