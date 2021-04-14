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Допинг в спорте

РУСАДА в марте получило от атлетов девять запросов на использование запрещенных препаратов

В 2020 году в РУСАДА поступило 67 запросов

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в марте получило от российских спортсменов девять запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вещества.

"В марте в РУСАДА поступило девять запросов от спортсменов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов", - сообщили в пресс-службе. В январе таких запросов было восемь, в феврале - три.

В 2020 году в РУСАДА поступило 67 запросов, в 2019-м - 104.

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