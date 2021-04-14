Гендиректор "Тамбова" рассказала, что говорить о банкротстве футбольного клуба пока рано

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Клуб Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Тамбов" продолжает функционировать, говорить о его банкротстве пока рано. Об этом ТАСС рассказала генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова.

В конце января 2021 года руководство клуба подало иск в арбитражный суд о признании организации банкротом. 4 марта заявление было принято к производству. В среду арбитражный суд Тамбовской области ввел процедуру наблюдения в отношении футбольного клуба "Тамбов", размер кредиторской задолженности которого составляет более 536,8 млн рублей.

"Это обычная процедура, сегодня было первое заседание. Клуб пока функционирует, говорить о банкротстве пока рано. Пока только назначили процедуру арбитражному управляющему. Он придет к нам, посмотрит документы, будет изучать обстановку", - пояснила Коновалова.

"Следующее заседание назначено на 10 августа. К тому времени арбитражный управляющий должен будет доложить суду, существуют ли у нас на самом деле признаки банкротства и существует ли какой-то выход из положения. Арбитражный управляющий будет работать", - добавила она.

После 25 туров "Тамбов" с 13 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги. В следующем матче тамбовчане 18 апреля на выезде сыграют с тульским "Арсеналом".