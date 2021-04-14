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Футбол в России

В Госдуме обсудили вопрос финансовой поддержки футбольного клуба "Ахмат"

Комитет Госдумы поддержал инициативы по мерам налоговой и финансовой поддержки грозненского клуба
Болельщики "Ахмата" Елена Афонина/ТАСС
Описание
Болельщики "Ахмата"
© Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Представители Госдумы обсудили вопрос финансовой поддержки грозненского футбольного клуба "Ахмат" в виду включения его в санкционный список Министерством финансов США. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина.

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14 апреля по инициативе комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи под председательством Пайкина прошел круглый стол, посвященный механизмам поддержки "Ахмата". Поводом для обсуждения послужило решение Министерства финансов США включить клуб в санкционный список.

"Это необоснованное решение - применить санкции к профессиональному спортивному клубу. Нам важно выработать конкретные способы и меры поддержки, поскольку "Ахмат" может быть не последней спортивной организацией, попавшей по вине США в сложное финансовое положение", - отметил Пайкин.

Отмечается, что комитет поддержал инициативы по мерам налоговой и финансовой поддержки "Ахмата". В ближайшее время комитет подготовит обращение в правительство РФ с указанием конкретных предложений, направленных на поддержку клуба.

В декабре прошлого года Министерство финансов США ввело новые санкции против главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, которые затронули его активы и связанные с ним организации. Также был затронут футбольный клуб "Ахмат", который базируется в Грозном.

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