УЕФА подтвердил, что Рим примет матчи чемпионата Европы со зрителями

ТАСС, 14 апреля. Правительство Италии подтвердило допуск болельщиков на матчи чемпионата Европы в Риме. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Власти гарантировали посещаемость в размере минимум 25% от вместимости Олимпийского стадиона. Арена вмещает 72 700 человек. На матчах смогут присутствовать более 18 100 болельщиков.

Ранее оргкомитет российской части Евро принял решение, согласно которому стадион в Петербурге на матчах турнира можно будет заполнять на 50%.

Матчи чемпионата Европы запланированы в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Риме состоятся игры Турция - Италия (11 июня), Италия - Швейцария (16 июня), Италия - Уэльс (20 июня), а также один из матчей 1/4 финала турнира 3 июля.