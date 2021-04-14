Хачанов не сумел выйти в третий круг турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло

ТАСС, 14 апреля. Россиянин Карен Хачанов проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте в матче второго круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу 29-летнего Карреньо-Бусты. В следующем круге испанец сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:3, 6:3.

Карреньо-Буста был посеян на турнире под 12-м номером, он занимает 12-е место в рейтинге ATP. В активе испанца пять титулов. В 2020 году Карреньо-Буста выходил в полуфинал Открытого чемпионата США.

Хачанову 24 года, он занимает 23-е место в рейтинге и является победителем четырех турниров АТР. В 2019 году россиянин дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема.

Турнир в Монте-Карло проходит с 1897 года, соревнования проводятся на грунте. Действующим победителем является итальянец Фабио Фоньини, выигравший турнир 2019 года. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Турнир завершится 18 апреля, его призовой фонд составляет $2,5 млн.