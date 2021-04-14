Казанский марафон в 2021 году посвятят 90-летию комплекса ГТО

КАЗАНЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Ак Барс Банк Казанский марафон - 2021, который пройдет 1-2 мая, будет посвящен 90-летию со дня создания всесоюзного физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Об этом в среду сообщила пресс-служба серии спортивных мероприятий Timerman.

"90-летию комплекса ГТО будет посвящено самое крупное беговое соревнование Татарстана - Ак Барс Банк Казанский марафон - 2021. 1 мая пройдет забег на 3 км, его результаты будут засчитаны участникам как норматив ГТО. Для этого нужно указать свой ID из системы ГТО при покупке слота на дистанцию 3 км", - говорится в сообщении.

На спортивной выставке будет организована зона фиксации нормативов. Их смогут выполнить все желающие, сложность зависит от пола и возраста. Все результаты будут внесены в систему ГТО по указанному ID при регистрации. Регистрация на соревнования открыта до 18 апреля.

Комплекс ГТО был утвержден в СССР 90 лет назад, 11 марта 1931 года.

В 2019 году Казанский марафон, прошедший в столице Татарстана в пятый раз, собрал более 25 тыс. участников из 32 стран мира.