Гендиректор Лиги чемпионов уверен, что Нижний Новгород успешно проведет "Финал восьми"

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Нижний Новгород хорошо известен Международной федерации баскетбола (FIBA) и сумеет прекрасно провести "Финал восьми" Лиги чемпионов. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Лиги чемпионов Патрик Комнинос.

Во вторник стало известно, что Нижний Новгород примет "Финал восьми" баскетбольной Лиги чемпионов. В турнире примут участие испанские клубы "Сарагоса", "Сан-Пабло Бургос" и "Тенерифе", чешский "Нимбурк", израильский "Хапоэль" (Холон), турецкий "Пинар Каршыяка", французский "Страсбур" и российский "Нижний Новгород". Матчи пройдут 5-9 мая на территории культурно-развлекательного комплекса "Нагорный-Арена", который является домашним стадионом нижегородского клуба.

"Мы очень рады, что Нижний Новгород примет "Финал восьми" Лиги чемпионов по баскетболу. Несмотря на сложную ситуацию, созданную пандемией COVID-19, мы благодарны властям России, Российской баскетбольной федерации, Единой лиге ВТБ и нижегородскому клубу за их стремление помочь нам организовать это мероприятие наилучшим и безопасным способом, - сказал Комнинос. - Клуб из Нижнего Новгорода играет в Лиге чемпионов уже несколько лет, и мы очень хорошо знаем место проведения, город и всю соответствующую инфраструктуру".

"Мы полностью уверены, что все объекты будут на уровне ведущего европейского баскетбольного события, такого как "Финал восьми", и мы будем работать вместе со всеми вышеупомянутыми организациями, чтобы организовать это основное событие пятого сезона".

Лига чемпионов - клубное европейское соревнование, проводимое под эгидой FIBA.