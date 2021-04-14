{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Баскетбольные еврокубки

Гендиректор Лиги чемпионов уверен, что Нижний Новгород успешно проведет "Финал восьми"

Во вторник стало известно, что Нижний Новгород примет "Финал восьми" баскетбольной Лиги чемпионов

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Нижний Новгород хорошо известен Международной федерации баскетбола (FIBA) и сумеет прекрасно провести "Финал восьми" Лиги чемпионов. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Лиги чемпионов Патрик Комнинос.

На эту тему

Во вторник стало известно, что Нижний Новгород примет "Финал восьми" баскетбольной Лиги чемпионов. В турнире примут участие испанские клубы "Сарагоса", "Сан-Пабло Бургос" и "Тенерифе", чешский "Нимбурк", израильский "Хапоэль" (Холон), турецкий "Пинар Каршыяка", французский "Страсбур" и российский "Нижний Новгород". Матчи пройдут 5-9 мая на территории культурно-развлекательного комплекса "Нагорный-Арена", который является домашним стадионом нижегородского клуба.

"Мы очень рады, что Нижний Новгород примет "Финал восьми" Лиги чемпионов по баскетболу. Несмотря на сложную ситуацию, созданную пандемией COVID-19, мы благодарны властям России, Российской баскетбольной федерации, Единой лиге ВТБ и нижегородскому клубу за их стремление помочь нам организовать это мероприятие наилучшим и безопасным способом, - сказал Комнинос. - Клуб из Нижнего Новгорода играет в Лиге чемпионов уже несколько лет, и мы очень хорошо знаем место проведения, город и всю соответствующую инфраструктуру".

"Мы полностью уверены, что все объекты будут на уровне ведущего европейского баскетбольного события, такого как "Финал восьми", и мы будем работать вместе со всеми вышеупомянутыми организациями, чтобы организовать это основное событие пятого сезона".

Лига чемпионов - клубное европейское соревнование, проводимое под эгидой FIBA.

Российская штангистка Катина подозревается в нарушении антидопинговых правил
Спортсменка временно отстранена от соревнований
Российская штангистка Катина подозревается в нарушении антидопинговых правил
Читать полностью