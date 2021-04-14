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Олимпиада в Токио

Поздняков: экипировка российских атлетов на Игры в Токио соответствует требованиям CAS

Презентация коллекции экипировки Zasport проходит в среду в Москве
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Экипировка российских спортсменов на Олимпийские игры в Токио соответствует требованиям Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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"Мне понравился дизайн экипировки, причем как соревновательной и парадной для спортсменов, так и линии, разработанной для всех желающих приобщиться к нашей олимпийской команде, - сказал Поздняков. - Мне кажется удачным предложенное сочетание элементов национальной российской айдентики, привычных нам цветов, с японскими мотивами. Проделана очень хорошая работа, особенно с учетом того, что после декабрьских решений CAS нашим коллегам из Zasport пришлось принимать оперативные решения, вносить изменения в проект. Который, считаю, удался".

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

Согласно решению CAS по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национального гимна и герба.

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 февраля заявил, что российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио и Пекине будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России, при этом разрешено использование лишь сокращенного варианта ROC (Russian Olympic Committee). Флаг российской делегации должен включать в себя логотип ОКР, но не должен содержать текст. Экипировка и инвентарь спортсменов должны содержать сокращение ROC вместо RUS.

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