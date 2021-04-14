Zasport изначально подготовил два варианта экипировки для Олимпийских игр в Токио

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Экипировщик Олимпийского комитета России (ОКР) изначально подготовил "нейтральную" форму для российских спортсменов, чтобы быть готовым к непредвиденным обстоятельствам. Об этом заявила основатель бренда Zasport Анастасия Задорина.

Презентация коллекции экипировки Zasport проходит в среду в Москве на ВДНХ в павильоне "Космос".

"Когда мы представляли комиссии спортсменов первые эскизы коллекции TOKYO 2020, нас просили добавить больше надписей RUSSIA, триколора - для атлетов действительно важна символика нашей страны на форме, - сказала Задорина. - Но мы не могли не принимать во внимание вероятность того, что наши спортсмены отправятся в Токио под нейтральным флагом. Поэтому наша команда разработала два варианта экипировки, где есть модели идентичного кроя, шевроны на пуговицах, которые можно легко пристегнуть и отстегнуть. Коллекции Zasport для Игр в Пхёнчхане и Токио объединяет тема космоса и переосмысление советских спортивных традиций, но в случае с Играми в Токио мы сделали ставку на яркие цвета и графику".

"19 февраля 2021 года МОК официально заявил, что российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио будут выступать под флагом Олимпийского комитета России. Мы учли эти новые вводные и предоставили МОК дополнительные эскизы формы, которые оперативно были согласованы. После Игр в Пхёнчхане, куда российские атлеты поехали в нейтральном статусе и нужно было в кратчайшие сроки предоставить им соответствующую экипировку, наша команда Zasport научилась с космической скоростью реагировать на все изменения", - добавила Задорина.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Согласно решению CAS по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национального гимна и герба.

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 февраля объявил, что российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио и Пекине будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России, при этом разрешено использование лишь сокращенного варианта ROC (Russian Olympic Committee). Флаг российской делегации должен включать в себя логотип ОКР, но не должен содержать текст. Экипировка и инвентарь спортсменов должны содержать сокращение ROC вместо RUS.