На экипировке российских спортсменов на Олимпиаде в Токио будет расположен оберег

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Оберег будет присутствовать на внутренней стороне экипировки российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Об этом стало известно на презентации коллекции экипировки, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Презентация коллекции экипировки Zasport проходит в среду в Москве на ВДНХ в павильоне "Космос".

Отмечается, что в экипировке присутствует и современный вариант распространенного элемента русского костюма - оплечье: украшение трансформировалось в графическое ожерелье вокруг шеи, которое нанесено на лонгсливы, олимпийки и поло. А на внутренней стороне парадных и тренировочных костюмов находится оберег - пожелание удачи.

Основные материалы коллекции - хлопок, современные влагоотводящие, быстросохнущие и охлаждающие ткани, рассчитанные на высокий температурный режим Японии.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).