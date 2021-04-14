Космонавт Кикина стала послом экипировки россиян на Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Космонавт Анна Кикина стала послом коллекции экипировки российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Об этом было объявлено на презентации коллекции.

Презентация проходит в среду в Москве на ВДНХ в павильоне "Космос".

36-летняя Кикина - космонавт-испытатель, единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).