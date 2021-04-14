Матыцин поделился впечатлениями от формы российских спортсменов для Игр в Токио

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин считает, что новая форма будет удобной для российских спортсменов, ему понравились все представленные модели. Об этом Матыцин рассказал журналистам.

В среду в Москве на ВДНХ прошла презентация формы российской команды, в которой она выступит на предстоящей Олимпиаде.

"Символично, что коллекцию представили в павильоне "Космос". Это показатель наших побед, тоже мотивирует нас быть первыми и иметь такие стремления. Уверен, что это удобная форма для наших спортсменов. Каждая из представленных моделей имеет свое назначение, мне понравилось абсолютно все", - сказал Матыцин.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).