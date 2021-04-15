"Мотивирует на победы". В Москве представили форму российских спортсменов для Игр в Токио

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Экипировку российских спортсменов на летних Олимпийских Играх в Токио представили в Москве. Презентация коллекции Zasport состоялась в павильоне "Космос" на ВДНХ.
Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национального гимна и герба.
"Самым главным символом является флаг, мы его не можем использовать, - сказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. - Но использовали цвета флага. В тех моделях, которые вы видели, национальный флаг виднеется отчетливо".
Международный олимпийский комитет (МОК) 19 февраля объявил, что российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио и Пекине будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России, при этом разрешено использование лишь сокращенного варианта ROC (Russian Olympic Committee). Флаг российской делегации должен включать в себя логотип ОКР, но не должен содержать текст. Экипировка и инвентарь спортсменов должны содержать сокращение ROC вместо RUS.
Послом коллекции стала Анна Кикина, космонавт-испытатель, единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса.
На показе была продемонстрирована как экипировка, которую получат участники Игр в Токио и члены делегации, так и коллекция для болельщиков с государственной символикой и надписью RUSSIA.
Два варианта формы
Министр спорта Олег Матыцин заявил журналистам, что новая экипировка должна мотивировать российских спортсменов на победы. "Символично, что коллекцию представили в павильоне "Космос. Это показатель наших побед, мотивирует к стремлению быть первыми. Уверен, что это удобная форма для наших спортсменов, каждая из представленных моделей имеет свое назначение, мне понравилось абсолютно все", - сказал Матыцин.
Спортсмены и члены делегации получат комплект, включающий в себя порядка 60 элементов экипировки. Это пиджак, брюки, рубашка, парадный костюм, тренировочный костюм, ветрозащитный костюм, толстовки, футболки, поло, шорты, бриджи, джинсы, ремень, дождевик, бейсболка, купальник или плавки, кроссовки, сандалии, сланцы, носки, полотенце, солнцезащитные очки, платок или галстук, сумка на пояс, рюкзак, спортивная сумка, чемодан.
"Когда мы представляли комиссии спортсменов первые эскизы коллекции TOKYO 2020, нас просили добавить больше надписей RUSSIA, триколора - для атлетов действительно важна символика нашей страны на форме, - сказала основатель бренда Zasport Анастасия Задорина. - Но мы не могли не принимать во внимание вероятность того, что наши спортсмены отправятся в Токио под нейтральным флагом. Поэтому наша команда разработала два варианта экипировки, где есть модели идентичного кроя, шевроны на пуговицах, которые можно легко пристегнуть и отстегнуть. Коллекции Zasport для Игр в Пхёнчхане и Токио объединяет тема космоса и переосмысление советских спортивных традиций, но в случае с Играми в Токио мы сделали ставку на яркие цвета и графику".
"19 февраля 2021 года МОК официально заявил, что российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио будут выступать под флагом Олимпийского комитета России. Мы учли эти новые вводные и предоставили МОК дополнительные эскизы формы, которые оперативно были согласованы. После Игр в Пхёнчхане, куда российские атлеты поехали в нейтральном статусе и нужно было в кратчайшие сроки предоставить им соответствующую экипировку, наша команда Zasport научилась с космической скоростью реагировать на все изменения", - добавила Задорина.
Хлопок и японские мотивы
Как отмечают в Zasport, коллекция TOKYO 2020 - микс российских и японских мотивов: полоски триколора на куртках раскрываются в форме веера, принт на чемоданах напоминает побеги бамбука, а дизайн футболок и линии подошвы на кроссовках вдохновлены знаменитой гравюрой "Большая волна в Канагаве". Одним их главных элементов коллекции стала надпись TOKYO - это специально разработанный шрифт, стилизованный под иероглифы. В этой же манере отрисована символика летних видов спорта.
- Поздняков: флаг России в цветах костюмов на Олимпиаду отчетливо виден
- Поздняков: экипировка российских атлетов на Игры в Токио соответствует требованиям CAS
- Космонавт Кикина стала послом экипировки россиян на Олимпиаде в Токио
- На экипировке российских спортсменов на Олимпиаде в Токио будет расположен оберег
- Российские спортсмены получат более 60 элементов экипировки на Олимпиаде в Токио
Также в экипировке присутствует и современный вариант распространенного элемента русского костюма - оплечье: украшение трансформировалось в графическое ожерелье вокруг шеи, которое нанесено на лонгсливы, олимпийки и поло. А на внутренней стороне парадных и тренировочных костюмов спортсмены найдут оберег - пожелание удачи.
Основные материалы коллекции - хлопок, современные влагоотводящие, быстросохнущие и охлаждающие ткани, рассчитанные на высокий температурный режим Японии.
Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.