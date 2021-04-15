"Мотивирует на победы". В Москве представили форму российских спортсменов для Игр в Токио

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Экипировку российских спортсменов на летних Олимпийских Играх в Токио представили в Москве. Презентация коллекции Zasport состоялась в павильоне "Космос" на ВДНХ.

Поздняков рассчитывает на успех российской команды в новой форме на Олимпиаде в Токио

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национального гимна и герба.

"Самым главным символом является флаг, мы его не можем использовать, - сказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. - Но использовали цвета флага. В тех моделях, которые вы видели, национальный флаг виднеется отчетливо".

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 февраля объявил, что российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио и Пекине будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России, при этом разрешено использование лишь сокращенного варианта ROC (Russian Olympic Committee). Флаг российской делегации должен включать в себя логотип ОКР, но не должен содержать текст. Экипировка и инвентарь спортсменов должны содержать сокращение ROC вместо RUS.

Послом коллекции стала Анна Кикина, космонавт-испытатель, единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса.

На показе была продемонстрирована как экипировка, которую получат участники Игр в Токио и члены делегации, так и коллекция для болельщиков с государственной символикой и надписью RUSSIA.

Два варианта формы

Министр спорта Олег Матыцин заявил журналистам, что новая экипировка должна мотивировать российских спортсменов на победы. "Символично, что коллекцию представили в павильоне "Космос. Это показатель наших побед, мотивирует к стремлению быть первыми. Уверен, что это удобная форма для наших спортсменов, каждая из представленных моделей имеет свое назначение, мне понравилось абсолютно все", - сказал Матыцин.