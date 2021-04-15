Клопп: "Ливерпулю" необходимо попасть в следующий розыгрыш Лиги чемпионов

ТАСС, 15 апреля. Английскому футбольному клубу "Ливерпуль" необходимо обеспечить себе участие в Лиге чемпионов сезона-2021/22. Об этом заявил главный тренер команды Юрген Клопп, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В среду "Ливерпуль" не смог обыграть испанский "Реал" (0:0) в ответном матче четвертьфинала турнира. Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу клуба из Мадрида, таким образом, он вышел в полуфинал.

"Положение становилось для нас все сложнее и сложнее. Мы начали очень хорошо и сразу создали немало моментов. Во втором тайме "Реал" уже чуть больше контролировал ситуацию", - сказал Клопп.

"Ливерпуль" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 52 очка после 31 матча. За семь туров до конца первенства он на три очка отстает от четвертой строчки, которая гарантирует участие в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/22. "Нам необходимо попасть в Лигу чемпионов и в следующем сезоне. Мы - "Ливерпуль", мы любим этот турнир, он по-настоящему важен для нас", - добавил Клопп.