Хоккеист "Оттавы" Зайцев получил травму на предматчевой разминке

ТАСС, 15 апреля. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" Никита Зайцев пропустит матч регулярного чемпионата против "Виннипега" из-за травмы. Об этом сообщает журналист телеканала TSN Горд Миллер.
Zaitsev is listed as a scratch, Jacob Bernard-Docker is in, makes his NHL debut tonight. He had his first full practice yesterday, and skated for an hour with the extras today after the morning skate. https://t.co/EXrmKd0jCu— Gord Miller (@GMillerTSN) April 14, 2021
По информации Миллера, Зайцев получил повреждение на предматчевой разминке. 29-летнего защитника заменит 20-летний канадец Джейкоб Бернард-Докер. Матч "Оттава" - "Виннипег" пройдет в ночь на 15 апреля и начнется в 02:00 мск.
В нынешнем сезоне Зайцев провел за "Оттаву" 43 матча, в которых отметился одним голом и 11 результативными передачами. За команду также выступают защитник Артем Зуб и нападающие Евгений Дадонов и Артем Анисимов.
"Оттава" занимает последнее, седьмое место в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав 32 очка в 43 матчах.