Японский министр не исключил, что Игры в Токио могут пройти полностью без зрителей

ТОКИО, 15 апреля. /ТАСС/. Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио можно провести в условиях нынешней пандемии, однако не исключено, что зрителей на спортивные объекты в конечном счете могут не допустить. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала Asahi министр, ответственный за проведение вакцинации, Таро Коно.

"Я думаю, что будет сделано так, чтобы их можно было провести в такой ситуации. Возможно, они будут без зрителей, поскольку эти Олимпийские игры предполагают такой вариант. Они отличаются от обычных Олимпийских игр", - сказал он.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

20 марта организаторы приняли окончательное решение проводить Олимпийские игры без иностранных болельщиков. Вопрос об ограничении присутствия японских зрителей на спортивных объектах будет рассматриваться позднее.

В преддверии скорого начала Игр японская общественность продолжает высказывать опасения по поводу их проведения в условиях пандемии. Так, согласно недавнему опросу агентства Кyodo, 39,2% японцев выступили за полную отмену Игр, тогда как 32,8% респондентов высказались еще за один перенос сроков Олимпиады. Проведение Игр эти летом поддержали только 24,5% опрошенных.