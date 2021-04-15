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Олимпиада в Токио

Сборной Канады прогнозируют 20 медалей на Играх в Токио и 18-е общекомандное место

Согласно аналитической модели американской компании Gracenote, канадцы смогут завоевать четыре золотые медали

ОТТАВА, 15 апреля. /ТАСС/. Олимпийская сборная Канады выиграет 20 медалей на Играх в Токио и займет 18-е место по итогам соревнований. С таким прогнозом в среду выступила американская аналитическая компания Gracenote.

Согласно представленной аналитической модели, основанной на статистике предыдущих Олимпийских игр, чемпионатов мира и других крупных соревнований, канадцы смогут завоевать четыре золотые медали. Первые места представители Канады теоретически смогут получить в плавании, пляжном волейболе и гребле на каноэ. Также канадских атлетов может ждать успех в прыжках в воду, борьбе, гимнастике и десятиборье.

На Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году канадцы заняли 20-е общекомандное место, завоевав четыре золотые, три серебряные и 15 бронзовых медалей.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

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