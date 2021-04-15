Чемпионы едут за золотом. Что ждать от российских фигуристов на командном чемпионате мира

Неофициальный командный чемпионат мира по фигурному катанию стартует в Осаке в четверг. Турнир World Team Trophy проводится примерно раз в два года Федерацией конькобежного спорта Японии и японской телекомпанией "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). World Team Trophy — коммерческие соревнования, участие в них является большой удачей для фигуристов. За призы турнира борются представители шести стран, чьи спортсмены занимают высокие места в рейтинге ISU. Призовой фонд неизменный — 1$ млн, из которых $200 тыс. достанется команде победителей, серебряным призерам — $170 тыс., бронзовым — $160 тыс. и так далее. Соревновательные дни в этом году — с 15 по 17 апреля включительно,18 апреля состоится показательный гала-концерт. Прямую трансляцию соревнований можно будет увидеть на официальном канале ISU.

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Соревнования серьезно отличаются от командного олимпийского турнира, прежде всего — составом участников. В каждой команде выступают по два одиночника и одиночницы, и только по одному номеру в парах и в танцах на льду. Причины такого формата очевидны — прежде всего турнир проводится для японских спортсменов и зрителей, а эта страна известна именно звездами одиночного фигурного катания. Но, пока Международный союз конькобежцев не начнет проводить официальное командное первенство в олимпийском формате, звание "командного чемпионата мира" раз за разом будет только укрепляться за World Team Trophy.



По возрастающей Первые подобные соревнования состоялись в 2009 году в Токио, тогда россияне стали только пятыми. Нашу сборную на турнире представляли Алена Леонова, Катарина Гербольдт, Сергей Воронов, Константин Меньшов, пара Юко Кавагути и Александр Смирнов, танцоры Яна Хохлова и Сергей Новицкий. Победителями того турнира стали американцы. Следующий "командник" снова прошел в Токио в 2012 году, и у наших снова было пятое место. Тогда в составе команды были Максим Ковтун и Жан Буш, Аделина Сотникова и Леонова, пара Вера Базарова и Юрий Ларионов, а также танцоры Елена Ильиных и Никита Кацалапов. Выиграли чемпионат хозяева турнира — японцы.

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Ковтун и Сотникова поехали на турнир в 2013 году, в команду с ними включили Елизавету Туктамышеву, будущих олимпийских чемпионов Татьяну Волосожар и Максима Транькова, а также танцоров Ксению Монько и Кирилла Халявина. Итог — четвертое место, а вот второе в истории золото турнира досталось сборной США. Сборная России "отыгралась" на первых официальных олимпийских соревнованиях в командном формате — впервые его попробовали на Играх в Сочи в 2014 году. Евгений Плющенко, Юлия Липницкая, Ксения Столбова и Федор Климов, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Волосожар и Траньков, Ильиных и Кацалапов стали олимпийскими чемпионами, обойдя десять команд-соперников. В одиночном катании Плющенко и Липницкая прокатали обе программы — короткую и произвольную. Серебро досталось канадцам, бронза — американцам. После удачи на Олимпиаде российской команде удалось блеснуть и на World Team Trophy — через год в командном турнире россияне стали вторыми, пропустив вперед только американцев. Тогда Россию представили Ковтун, Воронов, Туктамышева и Елена Радионова, Кавагути и Смирнов, танцоры Ильиных и Руслан Жиганшин. В 2017 году сборная России снова вторая (Михаил Коляда, Ковтун, Евгения Медведева, Радионова, пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, танцоры Боброва и Соловьев), но на вершине пьедестала теперь японцы. Серебряной стала и Олимпиада — на Играх в Пхенчхане российская сборная стала второй.

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В 2019 году на World Team Trophy российская команда опустилась на третью строчку, в составе сборной тогда дебютировали Илья Лазукин и Александр Самарин, в женском турнире катались Туктамышева и Софья Самодурова, в парах — Наталья Забияко и Александр Энберт, в танцах — Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Выше наших — все те же японцы и американцы. Поход за золотом К командному турниру 2021 года россияне подошли лидерами квалификации — 9847 баллов, на втором месте идет команда США (8001), на третьем — Япония (6441), следом Канада (5580) и Италия (4021). Шестыми шли китайцы (4537), но команда решила пропустить этот старт — их заменит сборная Франции (3905 очков). К нынешнему турниру японцы подходят в ранге двукратных победителей World Team Trophy, американцы — в статусе четырехкратных. Основная ставка в командном турнире японского образца делается на одиночное катание, и у российской команды хороший шанс вырваться вперед усилиями чемпионки мира Анны Щербаковой и серебряного призера чемпионата мира Елизаветы Туктамышевой. Туктамышевой на этом турнире предстоит справиться с задачей капитана сборной. В мужском одиночном катании за сборную России выступят Михаил Коляда и Евгений Семененко. В парном катании и танцах на льду Россию представят новые чемпионы мира — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также еще одни триумфаторы прошедшего в Швеции мирового первенства — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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