Генсек правящей в Японии партии считает отмену Олимпиады одним из возможных вариантов

ТОКИО, 15 апреля. /ТАСС/. Вариант отмены летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио до сих пор остается с учетом ситуации с пандемией COVID-19. Такое мнение выразил в четверг генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никаи.

"Если это действительно станет невозможно, то придется отменить", - приводит его слова агентство Кyodo.

Ранее в четверг министр, ответственный за проведение вакцинации, Таро Коно также не исключил, что Олимпийские и Паралимпийские игры придется проводить без зрителей.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и запланированы на 23 июля-8 августа 2021 года.

20 марта организаторы окончательно решили проводить Олимпийские игры без иностранных болельщиков. Вопрос об ограничении присутствия японских зрителей на спортивных объектах будет рассматриваться позднее.