Байкальский лыжный марафон в Бурятии собрал более 500 участников из разных регионов

УЛАН-УДЭ, 15 апреля. /ТАСС/. Байкальский лыжный марафон Baikal-ski для более чем 500 спортсменов стартовал в Бурятии. С 15 по 17 апреля в нем примут участие лыжники из разных регионов России, в качестве гостя на мероприятие приехала двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира биатлонистка Ольга Зайцева, сообщил ТАСС в четверг президент федерации лыжных гонок Бурятии Александр Терехов.

"Более 500 спортсменов попробуют свои силы в уникальном для России Байкальском лыжном марафоне, организованном на призы правительства Республики Бурятия. Место проведения - Баргузинский залив в районе села Максимиха. В программе для разных возрастных категорий спринт до 15 км, а также забеги на 20,30 и 50 километров. Юные спортсмены пробегут 1,6 км", - сказал Терехов.

По его словам, особенность лыжных гонок на Байкале в поверхности, по которой спортсмены проходят дистанции. "Верхний слой байкальского льда подтаивает и образует крупные кристаллы - такой лед местные лыжники называют "шах". По нему можно двигаться со скоростью порядка 30 километров в час", - пояснил эксперт. Свои силы в необычных забегах опробуют лыжники из Улан-Удэ, Читы, Хабаровска, Ангарска, Иркутска, Томска, Новосибирска, Москвы и других городов. Терехов рассказал, что почетным гостем соревнований стала биатлонистка Ольга Зайцева.

Все участники Байкальского лыжного марафона по правилам мероприятия предоставляют справки о вакцинации от коронавируса или о том, что не болеют COVID-19, добавили организаторы.

"Марафон интересен в том числе и для туристов, гостей Бурятии. Это возможность увидеть уникальные лыжные гонки, озеро Байкал. Все спортсмены, прошедшие до конца дистанции, получат медаль финишера", - добавил Терехов.

Байкал - самое глубокое озеро на планете, максимальная глубина - 1,6 тыс. м, крупнейший природный резервуар пресной воды, содержит 20% ее мировых запасов. В озеро, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, впадает более 300 рек, вытекает одна - Ангара.