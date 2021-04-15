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Футбол в Испании

СМИ: "Барселона" проявляет интерес к футболистам Мартинесу и Сенеси

Трансферная стоимость игроков составляет €22 млн и €20 млн соответственно

ТАСС, 15 апреля. Испанский футбольный клуб "Барселона" может приобрести в летнее трансферное окно защитников нидерландских "Аякса" и "Фейенорда" Лисандро Мартинеса и Маркоса Сенеси. Об этом сообщает журнал Voetbal International.

Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего Мартинеса в €22 млн. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 34 матчах за "Аякс" во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Трансферная стоимость 23-летнего Сенеси составляет €20 млн, он сыграл в 35 матчах за "Фейенорд" в сезоне-2020/21, забил три мяча и отдал три голевые передачи.

В среду журналист Sky Sports Фабрицио Романо сообщил, что руководство испанской команды ведет переговоры с агентом нападающего английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, который покинет клуб по окончании текущего сезона в связи с истечением срока контракта.

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