Хоккеист Шипачев подписал новый контракт с московским "Динамо"

"Капитан московского "Динамо" остается в клубе! С самого начала было понятно, что и клуб, и игрок заинтересованы в продолжении сотрудничества, - сказал генеральный директор "Динамо" Евгений Кровопусков. - Тем более что главный тренер Алексей Кудашов также выразил заинтересованность в Шипачеве. Контракт рассчитан на три сезона. Хочу пожелать Шипачеву достичь той же высоты, что и нынешний наш наставник, а именно - в качестве капитана "Динамо" поднять над головой Кубок Гагарина".

Шипачеву 34 года, он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, набрав в 57 матчах 67 очков (20 голов + 47 передач). В КХЛ он также выступал за "Северсталь" и СКА, в составе петербургского клуба Шипачев стал двукратным победителем Кубка Гагарина. В сезоне-2017/18 Шипачев провел три матча в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас", после чего до конца сезона играл за СКА.