Синицина и Кацалапов заявили, что не хотят снижать планку после победы на чемпионате мира

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Чемпионы мира в танцах на льду россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали, что после победы на мировом первенстве в Стокгольме не хотят снижать планку на неофициальном командном чемпионате мира в Японии (World Team Trophy). Об этом фигуристы рассказали после выступления с ритм-танцем на соревнованиях, стартовавших в Осаке.

"Мы счастливы, что нам выпала честь выступать на этом турнире. Это доставляет ответственности, хочется кататься достойно. После практически идеальных программ в Стокгольме сегодня, честно сказать, с утра вообще не переживал - и тренировка прошла хорошо, и акклиматизации не было, но перед стартом началось волнение", - сказал Кацалапов.

"Мы хотели не понижать планку, хотели кататься хорошо, чтобы и судьи, и зрители, и мы были довольны", - отметила Синицина.

Запрет на использование государственных символов и гимна России на чемпионатах мира действует до декабря 2022 года, однако турнир в Японии к этой категории не относится. Статус чемпионата мира он носит неофициально.

"Мы пропустили много стартов, и счастливы быть здесь, представлять свой флаг, свою страну - наконец-то мы можем нести его гордо", - подчеркнул Кацалапов.