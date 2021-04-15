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Командный чемпионат мира по фигурному катанию

Синицина и Кацалапов в Осаке в последний раз выступили с программой "Поющие под дождем"

В четверг россияне заняли первое место в ритм-танце на командном чемпионате мира
Виктория Синицина и Никита Кацалапов EPA-EFE/Jessica Gow
Описание
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
© EPA-EFE/Jessica Gow

ТАСС, 15 апреля. Чемпионы мира по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов сообщили, что в последний раз выступили со своим ритм-танцем "Поющие под дождем" в Осаке на неофициальном командном чемпионате мира (World Team Trophy).

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В четверг россияне заняли первое место в ритм-танце на командном чемпионате мира.

"Мы очень любим этот ритм-танец, мы гордимся им - нам очень нравится эта музыка, эта постановка, мы получаем огромное удовольствие, катая эту программу", - сказал Кацалапов.

"Сегодня был заключительный раз. Мы одновременно и рады, и испытываем грусть", - рассказала Синицина.

С композицией на песню в исполнении Фрэда Астера из одноименного мюзикла "Поющие под дождем" (Singin' in the Rain) Синицина и Кацалапов выиграли прошлогодний чемпионат Европы в Граце, а также чемпионат мира в Стокгольме.

Теги
Командный чемпионат мира по фигурному катанию
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