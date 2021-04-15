Щербакова выиграла короткую программу на командном чемпионате мира

Щербакова получила за прокат 81,07 балла. Второе место заняла россиянка Елизавета Туктамышева (80,35), третий результат показала японка Каори Сакамото (77,78). Произвольную программу девушки представят в субботу.

ТАСС, 15 апреля. Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в короткой программе на командном чемпионате мира (World Team Trophy). Соревнования проходят в японской Осаке.

В общем зачете турнира российская команда продолжает лидировать, набрав по итогам двух видов программы максимальное количество очков - 35. На второй строчке расположились японцы (27), на третьей - команда США (25). Турнир продолжится в четверг короткой программой у мужчин.

Щербакова победила на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме, также 17-летняя фигуристка является серебряным призером чемпионата Европы (2020), серебряным призером финала Гран-при (2019) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

Туктамышевой 24 года, она является чемпионкой мира и Европы, серебряным призером прошедшего в Стокгольме мирового первенства. Фигуристка в третий раз принимает участие в командном чемпионате мира.

World Team Trophy является коммерческим стартом, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).