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Командный чемпионат мира по фигурному катанию

Щербакова выиграла короткую программу на командном чемпионате мира

Российская команда лидирует в общем зачете турнира, набрав по итогам двух видов программы максимальное количество очков - 35
Анна Щербакова EPA-EFE/Pontus Lundahl
Описание
Анна Щербакова
© EPA-EFE/Pontus Lundahl

ТАСС, 15 апреля. Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в короткой программе на командном чемпионате мира (World Team Trophy). Соревнования проходят в японской Осаке.

Щербакова получила за прокат 81,07 балла. Второе место заняла россиянка Елизавета Туктамышева (80,35), третий результат показала японка Каори Сакамото (77,78). Произвольную программу девушки представят в субботу.

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В общем зачете турнира российская команда продолжает лидировать, набрав по итогам двух видов программы максимальное количество очков - 35. На второй строчке расположились японцы (27), на третьей - команда США (25). Турнир продолжится в четверг короткой программой у мужчин.

Щербакова победила на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме, также 17-летняя фигуристка является серебряным призером чемпионата Европы (2020), серебряным призером финала Гран-при (2019) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

Туктамышевой 24 года, она является чемпионкой мира и Европы, серебряным призером прошедшего в Стокгольме мирового первенства. Фигуристка в третий раз принимает участие в командном чемпионате мира.

World Team Trophy является коммерческим стартом, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

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Командный чемпионат мира по фигурному катанию
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