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Командный чемпионат мира по фигурному катанию

Туктамышева заявила, что наслаждается выступлением на командном чемпионате мира в Осаке

После короткой программы фигуристка занимает второе место
Елизавета Туктамышева AP Photo/Martin Meissner
Описание
Елизавета Туктамышева
© AP Photo/Martin Meissner

ТАСС, 15 апреля. Серебряный призер чемпионата мира в Стокгольме фигуристка Елизавета Туктамышева на неофициальном командном чемпионате мира в Осаке (World Team Trophy) наслаждалась выступлением с самого начала проката. Об этом фигуристка рассказала журналистам после выступления с короткой программой.

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"Я насладилась сегодняшним выступлением, это, мне кажется, было видно по тому, как я катаюсь - я была раскрепощена. Наконец я с самого начала могла кайфануть на этом чемпионате, - сказала Туктамышева. - Японская публика всегда поддерживает, и я решила - здесь нужно показать все, что я могу. Я очень рада быть здесь - очень-очень, я соскучилась даже по запаху Японии, я по запаху запоминаю страны".

"Надеюсь, мое выступление японской публике сегодня понравилось. В произвольной программе хочу также уверенно выйти, прокатать чисто и показать не только чистые прыжки, но и чтобы моя программа выглядела целостной, яркой, запоминающейся".

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Командный чемпионат мира по фигурному катанию
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