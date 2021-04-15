Щербакова надеется принести максимум баллов команде России на турнире в Осаке

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Анна Щербакова рассчитывает принести максимальное количество баллов своей команде на неофициальном командном чемпионате мира в Осаке (World Team Trophy). Об этом российская спортсменка рассказала журналистам после короткой программы, где она заняла первое место.

"Хочу хорошо показать свою произвольную программу, чтобы в целом быть довольной своим прокатом - это для меня всегда самое главное. Но хочется принести максимум своей команде, это необычные соревнования, где ты отвечаешь не только за себя. Это первые для меня международные командные соревнования, и здесь я действительно почувствовала теплую атмосферу, поддержку зрителей Японии, где так любят фигурное катание, это очень приятно".

Щербакова отметила, что постаралась спокойно отнестись к последнему старту в сезоне: "Решила отнестись спокойнее, без лишних придирок к себе. Обычно после проката уже думаешь о следующем старте, но здесь мне хотелось получать удовольствие. Я довольна тем, как прошла короткая программа, все в целом получилось, есть какие-то моменты, но не вижу смысла придираться к себе".