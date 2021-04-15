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Командный чемпионат мира по фигурному катанию

Туктамышева приступит к постановке новых программ сразу после возвращения из Осаки

В короткой программе на командном чемпионате мира фигуристка заняла второе место

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира фигуристка Елизавета Туктамышева приступит к постановке новых программ на олимпийский сезон сразу после возвращения с неофициального командного чемпионата мира, проходящего в Осаке (World Team Trophy). Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления с короткой программой.

В короткой программе Туктамышева заняла второе место.

"Я достаточно много выступала в этом сезоне - здесь мое девятое выступление. После соревнований сразу планируем приступить к постановкам новых программ к следующему сезону", - рассказала она.

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Командный чемпионат мира по фигурному катанию
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