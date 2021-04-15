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Командный чемпионат мира по фигурному катанию

Туктамышева рассказала, что восстановление после чемпионата мира потребовало времени

Фигуристка заняла второе место в короткой программе командного чемпионата мира в Осаке
Елизавета Туктамышева EPA-EFE/Pontus Lundahl
Описание
Елизавета Туктамышева
© EPA-EFE/Pontus Lundahl

ТАСС, 15 апреля. Серебряный призер чемпионата мира в Стокгольме фигуристка Елизавета Туктамышева долго приходила в себя после турнира в Швеции. Об этом она рассказала журналистам после выступления с короткой программой на неофициальном командном чемпионате мира в Осаке (World Team Trophy).

В короткой программе Туктамышева заняла второе место.

"После чемпионата мира было непросто - он отнял очень много эмоций и сил. Я приходила в себя большую часть времени до этого чемпионата, поэтому здесь уже почувствовала, что я в хорошей кондиции, что я готова. Но мое тело, в принципе, хорошее для фигурного катания, и когда у меня с головой все в порядке, получаются такие прокаты, как сегодня", - рассказала она.

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Командный чемпионат мира по фигурному катанию
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