Главный тренер клуба НХЛ "Анахайм" Икинс оценил игру Волкова

ТАСС, 15 апреля. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Анахайм" Александр Волков является ответственным игроком. Такое мнение высказал главный тренер команды Даллас Икинс, комментарий которого приводит официальный сайт лиги.
25 марта "Тампа" обменяла российского хоккеиста в "Анахайм".
"Он очень ответственный, и мы видим, что у него быстрые руки", - сказал Икинс.
В нынешнем сезоне 23-летний Волков набрал 10 очков (7 шайб + 4 результативные передачи) в 26 матчах регулярного чемпионата НХЛ.