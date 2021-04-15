Мероприятия по 11 видам спорта включены в программу ПМЭФ 2021 года

ТАСС, 15 апреля. Спортивные мероприятия по 11 видам пройдут в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс.

"Последствия пандемии еще сильнее акцентировали роль занятий спортом для человека и общества. Поэтому закономерно, что у форума, посвященного в том числе переосмыслению новой нормальности, будет мультиспортивная программа. Помимо увлекательной соревновательной составляющей, у мероприятий будет своя роль: усиление позиций российского спорта, продвижение спортивных федераций и проектов, презентация новых зрелищных и туристических продуктов, популяризация здорового образа жизни. Актуальная спортивная повестка будет представлена и в деловой программе форума", - сказал советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Первым спортивным мероприятием под эгидой ПМЭФ-2021 стал матч по конному поло, который состоялся 7 апреля в Дубае. 16 апреля пройдет шахматный турнир в Москве. 2 июня состоится финиш "Ралли мира", в заезде примут участие 10 советских ретроавтомобилей; старт ралли - 24 мая, спортсмены пройдут по маршруту Сан-Марино - Монако - Санкт-Петербург. Также 2 июня пройдет хоккейный матч между лидерами политики, бизнеса и звездами спорта.

3 июня состоится турнир по сквошу, на следующий день пройдет турнир по дзюдо. Также 4 июня на "Сибур-Арене" состоится вечер профессионального бокса, в главном поединке которого выступит призер Олимпийских игр Михаил Алоян. 4 июня будет дан старт чемпионату бизнес-клубов по парусному спорту, который продлится до 6 июня.

5 июня пройдут турниры по гольфу, теннису и конкуру. Также 5 июня начнется трофи-рейд "Ладога трофи" и Кубок РАФ (Российская автомобильная федерация) на классических автомобилях.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня. Фонд Росконгресс объявил, что мероприятие пройдет в очном формате с использованием современных цифровых технологий. Предполагается очное участие и иностранных делегаций с соблюдением всех мер безопасности по предупреждению распространения коронавируса. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством форума.