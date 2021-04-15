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Летние олимпийские виды спорта

Шевченко: при организации чемпионата мира по волейболу учитывался опыт ЧМ-2018 по футболу

Мировое первенство по волейболу пройдет в России с 26 августа по 11 сентября 2022
Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Опыт проведения чемпионата мира по футболу 2018 года учитывался при разработке концепции мужского волейбольного мирового первенства 2022 года. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.

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"Когда разрабатывали концепцию [чемпионата мира], были учтены два момента: с одной стороны, прошедший чемпионат мира по футболу, потому что он оставил наследие - дороги, аэропорты, гостиницы, - сказал Шевченко. - С другой - города, которые не принимали чемпионат мира по футболу - это больше сибирский кластер".

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

В 2018 году Россия впервые в истории приняла чемпионат мира по футболу. Сборная России сумела дойти до четвертьфинала турнира, в котором уступила хорватским футболистам в серии пенальти. Матчи турнира прошли на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

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