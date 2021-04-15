Никитин: преимущество своей площадки не будет иметь значения в финале Кубка Гагарина

Первый матч финальной серии до четырех побед состоится 18 апреля в Москве. В случае необходимости седьмая игра также пройдет в столице 30 апреля. ЦСКА как победитель регулярного чемпионата имеет преимущество своего льда во всех сериях плей-офф.

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Преимущество домашнего льда в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не будет иметь большого значения для ЦСКА. Такое мнение журналистам рассказал главный тренер команды Игорь Никитин.

"Думаю, что уже на этой стадии без разницы, дома или в гостях начинать. Было много разных историй и закономерностей", - отметил Никитин.

Соперником ЦСКА по финалу Кубка Гагарина станет победитель седьмого матча между "Авангардом" и "Ак Барсом", который состоится в Казани в четверг. "Мы готовимся и понимаем, что против нас в любом случае будет играть сильная команда. ЦСКА никогда не выбирает соперника, это очень глупая затея для любой команды, мы в любом случае получим достойного соперника", - сказал Никитин.

"С одной стороны, мы ждем, кто будет. С другой стороны, наша философия и работа построена на том, как мы играем, в первую очередь. Наш видеоразбор и все остальное сфокусированы на этом. Двух дней нам будет достаточно, чтобы сфокусировать подготовку, команды достаточно знакомые", - заключил главный тренер ЦСКА.

ЦСКА в четвертый раз сыграет в финале Кубка Гагарина. Завоевать трофей армейцам удалось один раз, в 2019 году они в четырех матчах обыграли "Авангард".