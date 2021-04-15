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Командный чемпионат мира по фигурному катанию

Коляда сообщил, что после перехода к Мишину у него еще остаются нерешенные вопросы

Фигурист рассказал, что планирует вставлять в свои программы четверной лутц
Михаил Коляда Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Михаил Коляда
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Многое изменилось в лучшую сторону для российского фигуриста Михаила Коляды после перехода в группу тренера Алексея Мишина, но пока еще остаются нерешенные вопросы. Об этом фигурист рассказал после выступления с короткой программой на неофициальном командном чемпионате мира в Осаке (World Team Trophy).

"Всех очень взбудоражил в хорошем смысле мой переход. Отвечу кратко - мы очень много над чем работаем, переделали полностью систему тренировки и подготовки к выходу на старт. Конечно же, остаются еще вопросы нерешенные, над которыми мы будем работать", - рассказал Коляда.

На вопрос, планирует ли Коляда вставлять в свои программы четверной лутц, спортсмен ответил: "В планах такое есть".

Теги
Командный чемпионат мира по фигурному катанию
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