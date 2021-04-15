Главный тренер "Барыса" Михайлис возглавил сборную Казахстана по хоккею

ТАСС, 15 апреля. Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" Юрий Михайлис назначен на аналогичный пост в сборной Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также в тренерский штаб Михайлиса вошли представители казахстанского клуба Андрей Шаянов, Максим Семенов, Александр Шимин и Ринат Абитов. Александр Корешков стал генеральным менеджером сборной.

13 и 15 мая команда Казахстана сыграет два товарищеских матча против сборной Белоруссии. Встречи пройдут в Риге.

Товарищеские игры станут этапом подготовки к чемпионату мира, который пройдет с 21 мая по 6 июня в Латвии. Сборная Казахстана попала в группу B, в которой ее соперниками станут команды Финляндии, Германии, Италии, Латвии, Норвегии, Канады и США.

Михайлису 51 год, он возглавляет "Барыс" с 2020 года. В сезоне-2020/21 казахстанский клуб вышел в плей-офф КХЛ, но проиграл в первом раунде "Металлургу" в серии со счетом 2-4.