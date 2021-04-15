Лига ACA намерена попросить Генпрокурора РФ ускорить вопрос разблокировки YouTube-канала

В середине февраля лига Absolute Championship Akhmat обратилась в Генеральную прокуратуру РФ с жалобой на блокировку YouTube-канала, которая произошла 14 января вследствие санкций, наложенных Министерством финансов США. Минфин США ранее внес в санкционные списки ряд физических и юридических лиц, в том числе из Российской Федерации, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Санкции, в частности, вводятся в отношении футбольного клуба "Ахмат", организации Absolute Championship Akhmat (ACA), клуба смешанных единоборств "Ахмат".

"Я благодарен Сергею Михайловичу Боярскому (депутат Госдумы РФ - один из разработчиков проекта закона о регулировании соцсетей, вступившего в силу в 2021 году - прим. ТАСС), который отправил свой депутатский запрос в МИД и Генеральную прокуратуру в связи с блокировкой нашего спортивного YouTube-канала после применения санкций США. Хочу обратиться к Генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Викторовичу Краснову с просьбой ускорить рассмотрение нашего вопроса в связи с блокировкой YouTube-канала ACA, учитывая однозначную позицию МИД РФ по нашему делу", - сказал Яценко.

Собеседник ТАСС заметил, что лига уже получила официальные ответы на свои запросы из Министерства иностранных дел РФ. "Представители МИД разделяют нашу точку зрения относительно "недопустимости произвольных ограничительных действий американских IT-компаний в отношении размещенного на их платформе контента. Будем использовать описанный вами прецедент необоснованной блокировки как один из ярких примеров недобросовестной линии руководства иностранных платформ на цензурирование глобального информационного поля", - цитирует Яценко официальный ответ МИД.